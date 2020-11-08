В Україну сунуть сильні морози: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні скоро засмутить похолоданням і сильними нічними морозами до -5... -6 градусів. Вдень температура буде в окремих регіонах близько нуля. Синоптики Gismeteo оновили прогноз на два тижні, а Наталка Діденко розповіла, що буде з погодою в країні у найближчі дні.

Так, за словами Діденко, в країні почне поступово холоднішати, але опадів не передбачається.

"Скільки бачить синоптичне око - ніяких істотних дощів в Україні найближчим часом не очікується. Хіба що тумани закриють видимість, але це вже на відстані 200-500 метрів", - пише синоптик.

Завтра, 9 листопада, в Україні +7+12 градусів, а на Півдні +10+14 тепла.

"У подальшому, на тижні, похолодання буде додавати по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не поповзуть нічні "мінуси", - додала Діденко.

У Києві в понеділок буде сухо, часом туман і температура близько +8 градусів.

Синоптики Gismeteo показали на картах погоди на два тижні, що температура почне поступово знижуватися вже з понеділка-вівторка (залежно від регіону).

Перші морози вночі прийдуть на Схід вже в середу, до суботи доберуться до Півночі, трохи пізніше знизиться градус і на Заході. У південних областях в середині листопада температура досягне нуля.

Нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Одеси на найближчі два тижні.

Погода в Києві на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

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