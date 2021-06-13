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Україну знову накриє зливами: які області постраждають найбільше

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Неділя 13 червня 2021 13:29
Україну знову накриє зливами: які області постраждають найбільше Фото: Погода в Україні принесе зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні знову буде дощовою. Синоптики прогнозують, що в понеділок, 14 червня, в країну знову прийде циклон з атмосферними фронтами. Де опадів буде найбільше - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це розповіли синоптики Наталка Діденко та Українського гідрометцентру.

"14-го червня над південною частиною України крутитиметься циклончик. Він буде своєрідною базою для атмосферних фронтів, які в Україні знову організовують короткочасні грозові дощі", - пише синоптик.

Найбільш мінімальна ймовірність опадів буде на Волині, в Рівненській, Львівській області (тут буде антициклон), а також Приазов'ї.

Що стосується температури, то прохолодніше всього на заході країни (+14+19 градусів), а в Карпатах і зовсім +11+15 градусів, а на високогір'ї +5+8 тепла.

А ось в північних, центральних областях України в понеділок очікується +19+24 градуси.

На Півдні буде "розрив" від +18+20 градусів в Одеській області до +25 в Запоріжжі. А на Сході +22+27 градусів.

У Києві 14 червня від +20 до +23 градусів, а у вівторок потеплішає до +26-ти.

"Дощі короткочасні, з грозами і поривчастим вітром, на початку тижня - очікуються!" - попередила синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що найсильніші дощі будуть на Півдні, Сході і в Центрі країні.

Україну знову накриє зливами: які області постраждають найбільше

Скрін: Погода в Україні 14 червня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, коли в Україну прийде 35-градусна спека, і що буде з погодою в країні в червні, липні і серпні.

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