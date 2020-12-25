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На Україну рухається новий антициклон: синоптики обнадіяли прогнозом погоди

П'ятниця 25 грудня 2020 11:52
На Україну рухається новий антициклон: синоптики обнадіяли прогнозом погоди
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на святкових вихідних, 26 і 27 грудня, поступово почне поліпшуватися. Атмосферні фронти залишать територію нашої країни та на зміну їм прийде новий антициклон.

У суботу в більшості регіонів ще збережеться волога повітряна маса і можливі дощ, сніг, налипання мокрого снігу. Однак у неділю в декількох областях ймовірно сонце. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"В суботу фронтальна волога повітряна маса ще затримається. У південній частині, на сході та місцями у західних областях ще очікуються опади, подекуди налипання мокрого снігу. А ось на решті території України буде переважати суха погода. У неділю на зміну вологим фронтам до нас прийде антициклон, який підсушить повітря, розжене хмари та навіть можна буде милуватися сонцем", - написала Діденко.

На Україну рухається новий антициклон: синоптики обнадіяли прогнозом погоди

Карта погоди

Вона попередила, що загальну синоптичну картину буде псувати поривчастий і некомфортний вітер, спочатку західний, а потім з переходом у південний і південно-західний.

"Температура повітря на вихідних протягом дня коливатиметься в більшості областей України в районі нуля, на Півдні традиційно тепліше, +3 +7 градусів", - розповіла синоптик.

У Києві Діденко пообіцяла суху погоду, а в неділю – сонце.

"У Києві 26-27 грудня істотні опади не прогнозуються. А в неділю буде сонячно! Температура повітря вночі 0 -2 градуси, вдень від 0 до 2 градусів тепла. Так що бігати за подарунками та передноворічними закупівлями можна безпечно, не слизько і навіть періодично задирати голову і дивитися або на красиві хмари, або на сонці", - запевнила синоптик українців.

На Україну рухається новий антициклон: синоптики обнадіяли прогнозом погоди

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату нового потепління в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики назвали області, які накриє крижаним штормом і мокрим снігом.

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