На Украину движется новый антициклон: синоптики обнадежили прогнозом погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на праздничных выходных, 26 и 27 декабря, постепенно начнет улучшаться. Атмосферные фронты оставят территорию нашей страны и на смену им придет новый антициклон.

В субботу в большинстве регионов еще сохранится влажная воздушная масса и возможны дождь, снег, налипание мокрого снега. Однако в воскресенье в нескольких областях вероятно солнце. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"В субботу фронтальная влажная воздушная масса еще задержится. В южной части, на востоке и местами в западных областях еще ожидаются осадки, кое-где налипание мокрого снега. А вот на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье на смену влажным фронтам к нам придет антициклон, который подсушит воздух, разгонит тучи и даже можно будет любоваться солнцем", - написала Диденко.

Карта погоды

Она предупредила, что общую синоптическую картину будет портить порывистый и некомфортный ветер, сначала западный, а потом с переходом в южный и юго-западный.

"Температура воздуха на выходных в течение дня будет колебаться в большинстве областей Украины в районе нуля, на Юге традиционно теплее, +3 +7 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве Диденко пообещала сухую погоду, а в воскресенье – солнце.

"В Киеве 26-27 декабря существенные осадки не прогнозируются. А в воскресенье даже будет солнечно! Температура воздуха ночью 0 -2 градуса, днем от 0 до 2 градусов тепла. Так что бегать за подарками и предновогодними закупками можно безопасно, не скользко и даже периодически задирать голову и смотреть или на красивые облака, или на солнце", - обнадежила синоптик украинцев.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату нового потепления в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали области, которые накроет ледяным штормом и мокрым снегом.