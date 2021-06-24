В Україну суне холодний атмосферний фронт: дата

Погода в Україні принесе холодний атмосферний фронт, який почне "остуджувати" розпечену країну із заходу і за кілька днів прохолода добереться до наших східних кордонів.

Якою буде температура до кінця тижня, де і коли чекати опадів, і що буде з погодою завтра, 25 червня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли і звідки чекати похолодання

За словами синоптика Наталки Діденко, холодний атмосферний фронт з дощами і грозами прийде в країну вже на вихідних.

У суботу спека ослабне на заході, в неділю дійде до півночі, а в понеділок вже майже по всій країні буде +25+29, лише на крайньому сході може бути +28+31 градус.

П'ятниця 25 червня буде спекотною, але місцями може "линути"

Протягом дня синоптик обіцяє +30+36 градусів. Хіба на крайньому півдні "острівцями" +27+30.

Істотних дощів у п'ятницю не буде. Хіба що на півдні і заході ймовірні локальні короткі опади.

"Проте вже пізно ввечері 25-го червня в західних областях може полити і погриміти серйозніше - підійде із заходу Європи атмосферний фронт", - написала Діденко.

В Українському гідрометцентрі показали на картах, що буде з погодою в країні в п'ятницю.

Скрін: Погода в Україні 25 червня (meteo.gov.ua)

Якою буде погода в Києві найближчими днями

У Києві синоптики обіцяють у п'ятницю спеку. А зниження температури за даними Gismeteo прийде вже з понеділка, 28-го червня. У суботу-неділю можливі грози і дощі.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

"У Києві завтра знову - короткими перебіжками від тіні до кондиціонера. Очікується вдень +32+35 градусів. Без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний", - повідомила Наталка Діденко.