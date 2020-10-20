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На Україну сунуть морози і сніг: коли саме їх чекати

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро змусить нас надіти пуховики і шапки

Погода в Україні принесе морози і сніг у другій половині листопада. Поки що мова йде про нічний мінус, а вдень сніг буде танути. Але на календарі осінь, тому похолодання цілком очікуване.

Так, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, пише 24 канал, листопад буде похмурим і багатим на опади.

"На початку листопада температура повітря сягатиме +9+11 градусів, однак до кінця місяця опуститься до +4+6 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, але і вдень", - стверджує синоптик.

А ось синоптики Gismeteo повідомляють, що листопад буде з помірними дощами. Температура в першій декаді буде близько +10 градусів. А в другій декаді градуси вдень знизяться.

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Друга половина місяця може початися з сильного пониження, можливі нічні заморозки, вдень температура наблизиться до нуля. У деяких регіонах вірогідний навіть сніг.

Прогноз погоди в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що українцям слід приготуватися до сильної магнітної бурі, яка накриє Землю вже скоро.

Також лікарі розповіли, як позбутися від метеозалежності, коли голова сильно болить від перепадів погоди.

Прогноз погоди
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