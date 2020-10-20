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На Україну сунуть морози і сніг: коли саме їх чекати

Вівторок 20 жовтня 2020 12:05
На Україну сунуть морози і сніг: коли саме їх чекати
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро змусить нас надіти пуховики і шапки

Погода в Україні принесе морози і сніг у другій половині листопада. Поки що мова йде про нічний мінус, а вдень сніг буде танути. Але на календарі осінь, тому похолодання цілком очікуване.

Так, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, пише 24 канал, листопад буде похмурим і багатим на опади.

"На початку листопада температура повітря сягатиме +9+11 градусів, однак до кінця місяця опуститься до +4+6 градусів. Крім того, температура нижче нуля може бути не тільки вночі, але і вдень", - стверджує синоптик.

А ось синоптики Gismeteo повідомляють, що листопад буде з помірними дощами. Температура в першій декаді буде близько +10 градусів. А в другій декаді градуси вдень знизяться.

Друга половина місяця може початися з сильного пониження, можливі нічні заморозки, вдень температура наблизиться до нуля. У деяких регіонах вірогідний навіть сніг.

На Україну сунуть морози і сніг: коли саме їх чекатиНа Україну сунуть морози і сніг: коли саме їх чекатиНа Україну сунуть морози і сніг: коли саме їх чекатиНа Україну сунуть морози і сніг: коли саме їх чекати

Прогноз погоди в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що українцям слід приготуватися до сильної магнітної бурі, яка накриє Землю вже скоро.

Також лікарі розповіли, як позбутися від метеозалежності, коли голова сильно болить від перепадів погоди.

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