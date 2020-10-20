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На Украину двигаются морозы и снега: когда именно их ждать

Вторник 20 октября 2020 12:05
На Украину двигаются морозы и снега: когда именно их ждать
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро заставит нас надеть пуховики и шапки

Погода в Украине принесет морозы и снег во второй половине ноября. Пока что речь идет о ночном минусе, а снег будет днем таять. Но на календаре осень, поэтому похолодание вполне ожидаемо.

Так, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, пишет 24 канал, ноябрь будет пасмурным и богатым на осадки.

"В начале ноября температура воздуха будет достигать +9+11 градусов, однако к концу месяца опустится до +4+6 градусов. Кроме того, температура ниже нуля может быть не только ночью, но и днем", - утверждает синоптик.

А вот синоптики Gismeteo сообщают, что ноябрь будет с умеренными дождями. Температура в первой декаде будет около +10 градусов. А во второй декаде днем градусы снизятся.

Вторая половина месяца может начаться с сильного понижения, вероятны ночные заморозки, днем температура приблизится к нулю. В некоторых регионах вероятен даже снег.

На Украину двигаются морозы и снега: когда именно их ждатьНа Украину двигаются морозы и снега: когда именно их ждатьНа Украину двигаются морозы и снега: когда именно их ждатьНа Украину двигаются морозы и снега: когда именно их ждать

Прогноз погоды в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что украинцам следует приготовиться к сильной магнитной буре, которая накроет Землю уже скоро.

Также врачи рассказали, как избавиться от метеозависимости, когда голова сильно болит от перепадов погоды.

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