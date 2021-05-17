Українці висміяли новий фейк про дітей-нацистів, яких тренують під Києвом: де записують?

Російські пропагандистські ЗМІ продовжують вигадувати фейки про Україну. Цього разу вони написали про те, що під Києвом інструктора готують з дітей нацистів.
Про це розповів український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.
Він опублікував скріншот матеріалу на одному з російських пропагандистських видань, в якому йдеться про нібито "підготовку молодого покоління нацистів до війни".
"Та що ж це робиться?"- написав Казанський.
Скріншот з Twitter
Українці з гумором прокоментували дану новину.
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