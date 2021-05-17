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Українці висміяли новий фейк про дітей-нацистів, яких тренують під Києвом: де записують?

Автор: Styler

Російські пропагандистські ЗМІ продовжують вигадувати фейки про Україну. Цього разу вони написали про те, що під Києвом інструктора готують з дітей нацистів.

Про це розповів український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

Він опублікував скріншот матеріалу на одному з російських пропагандистських видань, в якому йдеться про нібито "підготовку молодого покоління нацистів до війни".

"Та що ж це робиться?"- написав Казанський.

Скріншот з Twitter

Українці з гумором прокоментували дану новину.

  • Швидше б;
  • Який жах;
  • Ну нарешті;
  • Де саме? Я б хотів віддати двох маленьких нациків для підвищення кваліфікації;
  • Іншим приписують те, що роблять самі;
  • Де записують?
  • В ході обряду перетворення в нациста випробуваний повинен у Вальпургієву ніч на кладовищі принести в жертву 1488 кошенят, а потім зжерти сиру печінку російськомовного снігура, якого особисто заколов вилами і випив йому всю кров. А потім оргія в стилі роману Сорокіна "День опричника";
  • Чому не вказано адресу - хочу своїх записати!!!
  • Нашу молодь готують захищати батьківщину, а в Росії - щоб нападати на інші країни! Ось така відмінність!

Нагадаємо, мешканка Донецька відповіла на заяви про "громадянську війну" на Донбасі.

Ми також писали про те, що в окупованому Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності.

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