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"Дайте їй спирту понюхати": у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності

Новость на русском → Крим, Субота 10 квітня 2021 11:27
"Дайте їй спирту понюхати": у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності Колаж РБК-Україна: У Криму побили школярку кримськотатарської національності
Автор: Світлана Мащенко

У Криму старшокласники напали на свою ровесницю - дівчинку кримськотатарської національності - жорстоко ображали її і застосовували фізичну силу. Інцидент стався в Бахчисараї.

Шокуючим відео поділився Facebook екс-нардеп Єгор Фірсов

"На жаль, це відео не фейк і не постановка. На ньому в Бахчисараї знущаються над кримською татаркою, школяркою. Боюся, підростає покоління моральних виродків", - підписав кадри політик.

На кадрах видно, що група школярів - серед яких як хлопці так і дівчата - поставили дівчинку біля стіни і почали жорстко принижувати, при цьому знімаючи все на відео.

До неї по черзі підходили три дівчинки-підлітка, і били по обличчю, по голові. У цей час хлопці "підбадьорювали" своїх подруг.

"Дайте їй спирту понюхати", - чутно за кадром.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, воно містить сцени насильства і нецензурні вирази. 18+.

У коментарях користувачі висловлюють обурення щодо того, що відбувається.

  • На жаль, таке є і в нас. Але, я розумію контекст. Окупант він і є окупант.
  • Дівчинка - кримська татарка, а ті хто знущаються ублюдки чи місцевих колаборантів чи понаєхів. Нічо, кожна слозинка відлиється.
  • Бідна дівчинка і всі, хто там піддається дискримінації. Це жахливо, хтось заступиться за своїх, а потім люди зникають безвісти.
  • Рашисти - це нелюдь, діти палачів сересерівського режиму. Треба очистити землю від цієї швалі.

Раніше сім'я кримських татар заявила, що в одній із шкіл Криму вчителька принижує половину класу за те, що вони - представники кримськотатарської національності.

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