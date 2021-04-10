"Дайте їй спирту понюхати": у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності
У Криму старшокласники напали на свою ровесницю - дівчинку кримськотатарської національності - жорстоко ображали її і застосовували фізичну силу. Інцидент стався в Бахчисараї.
Шокуючим відео поділився Facebook екс-нардеп Єгор Фірсов
"На жаль, це відео не фейк і не постановка. На ньому в Бахчисараї знущаються над кримською татаркою, школяркою. Боюся, підростає покоління моральних виродків", - підписав кадри політик.
На кадрах видно, що група школярів - серед яких як хлопці так і дівчата - поставили дівчинку біля стіни і почали жорстко принижувати, при цьому знімаючи все на відео.
До неї по черзі підходили три дівчинки-підлітка, і били по обличчю, по голові. У цей час хлопці "підбадьорювали" своїх подруг.
"Дайте їй спирту понюхати", - чутно за кадром.
Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, воно містить сцени насильства і нецензурні вирази. 18+.
У коментарях користувачі висловлюють обурення щодо того, що відбувається.
- На жаль, таке є і в нас. Але, я розумію контекст. Окупант він і є окупант.
- Дівчинка - кримська татарка, а ті хто знущаються ублюдки чи місцевих колаборантів чи понаєхів. Нічо, кожна слозинка відлиється.
- Бідна дівчинка і всі, хто там піддається дискримінації. Це жахливо, хтось заступиться за своїх, а потім люди зникають безвісти.
- Рашисти - це нелюдь, діти палачів сересерівського режиму. Треба очистити землю від цієї швалі.
Раніше сім'я кримських татар заявила, що в одній із шкіл Криму вчителька принижує половину класу за те, що вони - представники кримськотатарської національності.