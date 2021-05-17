Украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом: где записывают?

Российские пропагандистские СМИ продолжают придумывать фейки про Украину. На этот раз они написали о том, что под Киевом инструктора готовят из детей нацистов.
Об этом рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.
Он опубликовал скриншот материала на одном из российских пропагандистских изданий, в котором речь идет о якобы "подготовке молодого поколения нацистов к войне".
"Что же это делается?" - написал Казанский.
Скриншот с Twitter
Украинцы с юмором прокомментировали данную новость.
Напомним, жительница Донецка ответила на заявления про "гражданскую войну" на Донбассе.
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