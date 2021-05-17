Украинцы высмеяли новый фейк о детях-нацистах, которых тренируют под Киевом: где записывают?

Он опубликовал скриншот материала на одном из российских пропагандистских изданий, в котором речь идет о якобы "подготовке молодого поколения нацистов к войне".

"Что же это делается?" - написал Казанский.

Скриншот с Twitter

Украинцы с юмором прокомментировали данную новость.