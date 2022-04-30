Уряд спростив реєстрацію безробітних через "Дію"

Кабінет міністрів України спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, які втратили роботу під час дії воєнного стану. Відповідна постанова прийнята 29 квітня на засіданні уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Згідно з рішенням, особи, які не мають повного пакету документів для подачі заявки, зможуть стати на облік по безробіттю за спрощеною процедурою через додаток або портал "Дія". Йдеться про подачу заяви у електронній формі без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-облікового документу тощо.

Отримати офіційний статус безробітного можуть люди, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору, але втратили роботу, зазначили в прес-службі.

Раніше уряд ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни. Громадяни можуть скласти заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги або припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатку Дія та електронних сервісів Державної служби зайнятості.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).