Українці втрачають свідомість в чергах на кордоні: відео інциденту

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, після чого уряд вирішив його продовжити до 24 квітня. Через це кордон країни перекритий, і українцям стало складно потрапити в країну.

На кордоні з Угорщиною утворилася величезна черга українців, які хочуть потрапити додому. За словами очевидців, на пункті пропуску люди простояли близько десяти годин.

Зокрема, один чоловік знепритомнів, і це видно на відео, яке потрапило в мережу.

На кордоні з Угорщиною українцю стало погано через величезну чергу (відео: YouTube)

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли чому під час карантину не можна гуляти в парку з дітьми. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що українці не раз порушували правила карантину у парках, тому було прийнято рішення посилити заборону ще більше.

Люди не дотримувалися безпечної дистанції та збиралися на пікніки і шашлики. Ляшко також порівняв цю ситуацію з ринками, які були закриті, оскільки на них також порушували санітарні правила.

Варто зазначити, що за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в уряді припускають, що карантин можливо доведеться продовжити до середини травня. При цьому деякі обмеження можуть залишити до вересня. Але вже в другій половині травня українці повинні повернутися на роботу.