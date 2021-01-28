Середня зарплата українців за 2020 рік зросла майже на 2 тисячі гривень

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час кризи спостерігалося аномальне зростання зарплат

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше у порівнянні з груднем минулого року (12 264 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у грудні 2020 року до грудня минулого року зросла на 10,1%.

Найвища нарахована зарплата в грудні була в Києві - 21 812 гривень, найнижча - в Чернігівській області - 10 921 гривня.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 22 843 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 6 838 гривень.

Слід зазначити, що дані за грудень виділяються серед решти місяців за рахунок виплати премій, що особливо характерно для бюджетної сфери.

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати,, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксоване Держстатом середній рівень зарплати.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін прогнозує 2021 році зростання середньої зарплати до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.