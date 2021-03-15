В Україні створили програму, яка може замінити Viber і Telegram

Компанія-розробник каже, що бета-версію вже можна встановлювати на мобільні пристрої на ОС iOS і Android. А от веб-версія поки що відсутня, але в процесі.

За задумом творців, проєкт має вирішити проблему великої кількості спільнот в месенджерах. У Kawoon користувачі можуть особисто створювати спільноти і додавати користувачів, публікувати дописи, а також приєднуватися до інших тематичних груп.

Окрім чатів там доступні опції лайкати, коментувати, а пости тегати. Проте основний акцент месенджеру все ж на чати. Надалі в Kawoon з’явиться можливість підписки на конкретний тег або групу тегів.

Планується також впровадження можливості публікації контенту особистого блогу або групи, як веб-сайт, з подальшою можливістю індексації.

Розробникам така ідея спала на думку на весняному карантині 2020, коли життя українців пішло ще більше в онлайн. А постійне зростання каналів та пабліків в Telegram призводить до того, що більшість ми просто не читаємо, пропускаючи інформацію, яка може бути важливою. Крім того, флуд в групах часто перебиває важливі повідомлення.

На сьогодні стартап вже встиг зібрати $100 тисяч інвестицій. Кількість користувачів месенджера перевищила 10 тисяч, а створених спільнот - понад 2,5 тисяч. Активність додатка постійно зростає, в середньому користувачі публікують близько 2 тисяч повідомлень щодня.