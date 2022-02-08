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Брати Кличко закликали українців вступати до лав територіальної оборони

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 15:53
Брати Кличко закликали українців вступати до лав територіальної оборони Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер столиці Віталій Кличко оприлюднив мобілізаційний ролик, щоб закликати українців вступати до лав територіальної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Вступайте до територіальної оборони! Захистимо Україну разом", - звертається до громадян Кличко.

На відео можна побачити навчання підрозділів територіальної оборони Києва. Учасники навчань розповідають, чому вирішили записатися. Серед них - всесвітньо відомий боксер Володимир Кличко, який подав документи у мобілізаційному центрі 2-го лютого.

"Моя мотивація - любов до моєї країни, до мого міста, до моєї доньки, яка тут ходить до школи, до моєї родини. І це мотивує захищати Україну, мій дім", - сказав Володимир Кличко.

Напередодні лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради закликав депутатів вступати до бригади територіальної оборони столиці.

"Київ продовжує активну роботу зі створення системи територіальної оборони столиці. Ми працюємо у взаємодії із Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України та іншими підрозділами сил оборони та безпеки. Бо тільки за умови координації зусиль і співпраці на всіх рівнях державна система цивільного захисту працюватиме надійно та ефективно", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.

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Віталий Кличко
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