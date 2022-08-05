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Українці збирають гроші для сім'ї, закатованої в Бучі жінки: у неї залишилася 5-річна дочка

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Буча, П'ятниця 05 серпня 2022 12:11
Українці збирають гроші для сім'ї, закатованої в Бучі жінки: у неї залишилася 5-річна дочка Оксану Сулиму вбили окупанти в Бучі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Звірства окупантів у Бучі потрясли весь світ. Загарбники також відібрали життя у Оксани Сулими, яка приїхала в Бучу до бабусі до початку повномасштабного вторгнення. У молодої жінки залишилася п'ятирічна донька. Про смерть мами дитині досі не сказали, бо у малятка хворе серце.

Зараз знайомі Оксани збирають гроші, щоб допомогти її родині.

Однокласники Оксани хочуть допомогти

Відзначається, що Оксана поїхала до бабусі в Бучу, допомогти їй, тому що у тієї були проблеми зі здоров'ям і потім вже не змогла виїхати бо потрапила в окупацію і зникла.

Сім'я шукала жінку більше місяця і потім знайшли вбитою в підвалі чужого будинку.

Українці збирають гроші для сім'ї, закатованої в Бучі жінки: у неї залишилася 5-річна дочкаОксану Сулиму вбили окупанти в Бучі (фото: facebook.com/sokolyaka)

"Рашистські ублюдки знущалися з неї і потім припинили муки пострілом в голову. Не можу уявити, як важко було батькам усвідомити, що твоєї дитини більше немає, ще й через обставини. У Оксани залишилася 5-річна дочка, у неї проблеми з серцем, тому невідомо як повідомити, що матуся не повернеться", - сказано в повідомленні знайомих.

Українці збирають гроші для сім'ї, закатованої в Бучі жінки: у неї залишилася 5-річна дочкаОксана Сулима поїхала в Бучу до бабусі, там її життя обірвалося (фото: facebook.com/sokolyaka)

Зараз однокласники Оксани просять усіх небайдужих допомогти родині загиблої українки.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку Моно:

https://send.monobank.ua/jar/9FW1H5vkXh

Номер картки Моно (Бесхмельніцин Володимир)

5375411201435380

PayPal mykyta.kostiuk@gmail.com

Нагадаємо, що у США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки.

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