Українці не зможуть оплатити комуналку: усі подробиці

Платіжні картки (фото: cybercrime.gov.ua)

Новий закон може викликати проблеми з оплатою комуналки через онлайн

Оплатити комуналку в Україні через інтернет може стати справжньою проблемою через закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, який Верховна Рада підписала 6 грудня 2019 року.

Згідно з новим документом, з 28 квітня 2020 року українці не зможуть оплатити комунальні послуги онлайн без ідентифікації особистості. Крім того, неможливо буде отримати грошовий переказ від близьких, сплатити різні сервіси та послуги, купити передплачену картку і скористатися безготівковими коштами.

Експерти вважають, що цей закон спровокує паніку серед українців і розхитає фінансову систему, яка і так нестабільна через карантин. Чи завадить закон відмивати гроші несвідомим громадянам, покаже час.

Щоб віддалено скористатися фінансовими послугами треба буде пройти процедуру повної ідентифікації. Необхідно буде знайти співробітника цієї фінансової організації, що надає послугу і пред'явити йому паспорт і код.

В Асоціації платіжних систем кажуть, що НБУ не розробив чітких рекомендацій по процедурі віддаленої ідентифікації. При цьому пройти віддалено верифікацію особистості в даний момент можна тільки через BankID.

Нагадаємо, що ПриватБанк оголосив "кредитні канікули" для позичальників "Житло в кредит", "Авто в розстрочку" і "Кредит під заставу нерухомості", які відчувають труднощі через пандемію коронавіруса.

Раніше повідомлялося про те, що шахраї придумали нову схему обману українців. Вони прикриваються ПриватБанком.