Українці змітають сіль з прилавків, а магазини роздувають ціни. Яка зараз вартість

На фоні побоювань, що сіль може стати дефіцитом в Україні, на прилавках деяких магазинів цінники роздувають майже під сотню гривень за кілограм, в той час, як аналогічний товар в інших торгових точках можна купити в три-чотири рази дешевше.

З чим пов'язана така різниця у вартості солі, чи варто піддаватися ажіотажу і поспішати робити запаси - читайте в матеріалі нижче.

Після недавньої зупинки великого підприємства "Артемсіль" в Донецькій області, в зоні бойових дій, з полиць супермаркетів в різних містах почали змітати сіль, і деякі спекулянти скористалися ситуацією, значно піднявши ціни на продукцію.

Які ціни на сіль зараз

Нині, наприклад, у Львівській області можна помітити сіль на прилавках за вартістю 85 (кухонна) і 95 гривень (йодована) за кіло - йдеться про товар від "Артемсолі". Зокрема, таку картину 25 травня спостерігали в Мостиську.

Ціни на сіль в Мостиську (фото: facebook.com / Місто Лева )

У центральній частині України разом з тим продають таку сіль за ціною від 30 гривень, розповідають в мережі жителі Драбова в Черкаській області.

Під Черкасами сіль продають від 30 грн / кг (фото: facebook.com/groups / Larysa Ivchenko)

Також в пабліках розповідають про зникнення солі з прилавків деяких магазинів в різних містах, що провокує більший ажіотаж і "сольову паніку". Кияни розповідають в мережі про кілограмових пачках за 42 гривні, жителі Миколаєва про подорожчання солі за півдня з 17 гривень до 38, та інше...

Що в супермаркетах

Так, звичайна кам'яна столова сіль виробництва "Артемсіль" за звичною ціною від 10 гривень за кіло зараз відсутня і в пропозиціях від великих мереж супермаркетів на сайтах.

Хоча говорити про зникнення солі взагалі не доводиться - є інші пропозиції, але ціна - вище, проте не значно.

Сіль не так просто купити в супермаркетах Novus, Сільпо і АТБ (фото: скріншоти з novus.zakaz.ua / shop.silpo.ua / zakaz.atbmarket.com)

Виробляти сіль будуть більше, але не достатньо

Нині в Україні залишається діяти Дрогобицька солеварня, яка вже заявила про намір збільшити виробництво на заводах на 20 тонн на місяць.

Так, за словами заступника директора Дрогобицької солеварні Ігоря Нащочича, минулого тижня на заводі поставили додаткову панву (ванну для виварювання солі), її зараз випробовують, це має збільшити обсяги виробництва солі, передає Zaxid.net.

Якщо раніше підприємство місячно виробляло 31-32 тонни, то тепер очікує отримувати до 53-55 тонн. Також наголошується, що це максимально, що наразі може випускати солеварня, хоч запит на її продукцію і значно більше.

Зважаючи на все, тепер Україні доведеться експортувати більше солі з-за кордону.

Зазначимо, що оскільки спосіб виробництва солі у Дрогобичі відрізняється від традиційного видобутку, як це було у Соледарі - з надр викачують соляну ропу, далі її виварюють на дровах у спеціальних ваннах (панвах) - то цей виробничий процес складніший і дорожчий. Тому і вартість дрогобицької солі майже вдвічі перевищувала ціну товару "Артемсолі".

Ажіотаж та альтернатива солі

Ситуація, коли триває "сольова паніка" і покупці розмітають товар в магазинах, може провокувати деяких продавців необгрунтовано роздувати ціни, спекулюючи на ажіотажі.

Додамо, що є можливість використовувати прості та доступні аналоги, щоб замінити сіль на кухні. Для цього можуть підійти: сік лимона, соєвий соус, морські водорості, сушені овочі, часник, хрін і імбир, оцет, сухі спеції, соуси з приправами, солоні або мариновані продукти, бульйонні кубики та спеції до супів.