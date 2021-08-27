Українці рекордно заборгували за комуналку: "продають валюту і заощадження"

За словами фахівця, серед боржників багато людей з великими статками. Однак, пенсіонери та бюджетники намагаються розраховуватися за комуналку вчасно.

"Звичайно, це дуже багато. Я для себе особисто, щоб зрозуміти тенденцію, порівнюю з тими боргами, які були на цю дату рік, два, три тому. Зараз ми кажемо, що 76 млрд, а скільки було минулого, позаминулого року?", - пояснив ексміністр.

Яка причина заборгованості

Також Рева додав, що зростання заборгованості за цей рік становить понад 5 млрд гривень. Це свідчить про те, що в українців немає грошей на те, щоб сплачувати комунальні послуги.

Окрім того, частина людей втратила субсидії на комунальні послуги. Раніше 40% людей отримували субсидії через призначення комісії, а зараз уряд це скасував. Тому за останній рік індекс бідності серед українців зріс на 10 пунктів.

"І проблема навіть не в тому, що багаті не платять, проблема в тому, що навіть небагаті люди, які раніше платили регулярно, зараз такої можливості не мають", - каже експерт.

Як розповів ексміністр, програма житлових субсидій зараз фінансується вдвічі менше, ніж раніше. Впала також кількість субсидіантів з 7 млн до 3, і зараз їх ще скорочують до 2-х. Тому українці масово продають валюту і заощадження.