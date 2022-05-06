Переселенці можуть отримати 2220 гривень за програмою ООН у ПриватБанку

Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme, WFP) розпочинає виплату грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні через Western Union. Сума допомоги дорівнює 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

Українці, які були вимушені покинути свої домівки внаслідок воєнних дій та яким нарахована грошова допомога, можуть отримати її через Western Union в ПриватБанку.

Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання.

Отримати переказ Western Union від WFP ООН за кодом Western Union можна через Приват24 (мобільний і веб), у банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку або зарахувати на картку по телефону клієнтської підтримки 3700 чи у Чат-онлайн.

Всі питання стосовно отримання допомоги можна вирішити, звернувшись до Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme, WFP):

за посиланням https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/help

на гарячу лінію за телефоном цієї організації - 0 800 307 711.

Нагадаємо, півмільйона переселенців отримають додаткові виплати через програму ООН. Міністерство соціальної політики України уклало меморандум про взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Документом передбачено, що внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати.