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Переселенці можуть отримати 2220 гривень за програмою ООН у ПриватБанку

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Україна, П'ятниця 06 травня 2022 16:57
Переселенці можуть отримати 2220 гривень за програмою ООН у ПриватБанку Фото: біженці можуть отримати 2220 гривень за програмою ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme, WFP) розпочинає виплату грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні через Western Union. Сума допомоги дорівнює 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Українці, які були вимушені покинути свої домівки внаслідок воєнних дій та яким нарахована грошова допомога, можуть отримати її через Western Union в ПриватБанку.

Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання.

Отримати переказ Western Union від WFP ООН за кодом Western Union можна через Приват24 (мобільний і веб), у банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку або зарахувати на картку по телефону клієнтської підтримки 3700 чи у Чат-онлайн.

Всі питання стосовно отримання допомоги можна вирішити, звернувшись до Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme, WFP):

Нагадаємо, півмільйона переселенців отримають додаткові виплати через програму ООН. Міністерство соціальної політики України уклало меморандум про взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Документом передбачено, що внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати.

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