Українці отримають квитанції з додатковим тарифом: названа сума

Комунальний тариф на холодну воду буде нараховано за останній квартал 2019 року і буде прописуватися в квитанціях починаючи з січня 2020 року. Поки що таке нововведення торкнеться лише жителів Києва, які обслуговуються головним постачальником послуги водопостачання та водовідведення, "Київводоканалом". Скільки доведеться платити і як часто - в матеріалі Styler.

У компанії-постачальника пояснили, що таким чином мешканці багатоквартирних будинків будуть оплачувати послуги з технічного обслуговування, ремонту та повірки приладів обліку води, тобто лічильників.

У "Київводоканалі" пояснили, що колись ці витрати прописувалися в тарифі, але два роки тому їх звідти вилучили. Після чого компанія забезпечувала ці послуги за свій рахунок. При цьому регулярні перевірки не проводились, а виконувалося лише аварійне обслуговування. В результаті близько 4 тисячі вузлів потребують ремонту та повірки. Тепер за це будуть платити мешканці багатоквартирних будинків.

Нещодавно Кабмін затвердив розпорядження КМДА від 30 вересня 2019 року № 1716. Тепер щоквартально, тобто чотири рази на рік, мешканці багатоповерхівок будуть отримувати квитанції з додатковою графою, крім водопостачання та водовідведення.

Крім того, сума буде залежати від кількості приміщень в будинку і самих квартирних лічильників. У 86% будинків вона становитиме близько 10 гривень, для 13% - близько 54 гривень, і один відсоток будинків буде платити більше 100 гривень.

Дізнатися, скільки потрібно буде доплачувати за конкретний будинок, можна з таблиці.

Вже в січні жителі Києва отримають квитанції з оплатою за попередній період: жовтень, листопад, грудень 2019.

У компанії також відзначають, що в суму внесків не включається вартість встановлення нових вузлів.