Українці визначилися з рідною мовою: деталі унікального дослідження

В Україні понад 73% мешканців назвали українську мову рідною. І більшість жителів країни в побуті, з рідними та друзями спілкується саме українською мовою. Про це говорять результати масштабного дослідження, яке провели напередодні Дня української мови та писемності, який відзначається 9 листопада.

Як йдеться в результатах дослідження волонтерів організації "Простір свободи" та ініціативи "Навчай українською", лише 29% громадян України вдома говорять російською мовою. Понад 53% українців в побуті використовує саме українську мову.

73% українців вважає українську мову рідною, а 66% вважає, що держава має сприяти подальшому впровадженню закону про мову у всіх сферах життя. Не підтримують таке рішення всього 20%.

Підтримують закон про українську мову в більшості регіонів України: на 88% на Заході та до 53% на Півдні.

За останній рік змінилися дані про мову і в шкільній сфері. Кількість школярів, які отримує освіту українською мовою, зросла з 92% до 96%, а першокласників – з 96% до 97,5%. У 8 областях країни 100% першокласників розпочали навчальний рік українською мовою, в Донецькій області цей показник становив 99%. За рік майже вдвічі знизився показник навчання російською мовою у 5-11 класах – з 6,9% до 3,2%.

Поки залишається сумна ситуація з українською мовою в дитячих гуртках і секціях. У Києві тільки 16% дитячих гуртків веде навчання українською мовою, у Харкові цей показник ще нижчий – всього 8%. У 56% гуртків і секцій у великих містах України ведуть навчання російською мовою.

Кафе і ресторани у 26 містах країни, в тому числі й на Сході України мають вивіску українською мовою тільки в 43% випадків. А от частка меню державною мовою в закладах зросла з 75% до 88%. Персонал обслуговує відвідувачів українською мовою лише в 58%.

У транспорті частка української мови невелика. Тільки 36% у міському і 31% у міжміському.

Українська мова домінує в українському інтернет-просторі й використання української мови в Києві становить лише 16%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в університеті Дніпра розгорівся серйозний мовний скандал.

А також розповідали про те, що стало відомо, будь чиновників зобов'яжуть складати іспит з української мови.