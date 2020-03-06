Українці в охопленій коронавірусом Італії розповіли про епідемію, паніку та шахраїв

Коронавірусу та Італії (Ілюстративне фото: twitter.com/disclosetv)

Українські заробітчани в Італії повідомили, що відбувається у містах після спалаху коронавіруса

Коронавирус в Італії забрав життя 148 людей, і ще зафіксовано 3 858 випадків зараження. В країні було прийнято рішення про закриття всіх шкіл та університетів до середини березня. Українські заробітчани в різних італійських містах розповіли, як спалах COVID-19 змінив життя місцевих і що там відбувається.

Світлана Савчук з Вінницької області зараз проживає в італійській провінції Емілія-Романья - фактично епіцентру коронавіруса, адже в цьому регіоні зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження. Українка зізналася, що довелося пережити справжню паніку через небезпечну інфекцію. Про це передає Вінниця.Info.

"Від мого будинку у Пьяченці всього 20 км до міста, звідки все почалось. Туди нині в’їзд та виїзд заборонені, наше місто хоч і на карантині до 6 березня, але ще нема таких обмежень. Школи, музеї та садочки закриті, кафе та ресторани працюють до 6 вечора. Деякі магазини закриті, але не продуктові", - розповіла вона.

Савчук згадала, як близько тижня тому в місті була паніка і люди змітали все з полиць в магазинах, щоб потім під час карантину по можливості не виходити з дому.

"Але зараз продукти є, всього вистачає. Людей на вулицях мало, виходять в крайньому випадку. Перші дні був дефіцит масок, але тепер їх знову завезли. Десь 50-60% населення їх одягають", - говорить Світлана.

Також вона вказала на активну інформ-кампанію в пресі з роз'ясненнями про заходи профілактики: частіше мити руки, в черзі не ставати ближчими до людини на метр, і що при симптомах хвороби потрібно звертатися до медиків.

"Створено "зелену лінію", на яку можна телефонувати саме по цьому питанню, до вас приїдуть. В італійських медіа постійно повторюється інформація, що не всім треба лікуватись в умовах стаціонару, багато заражених лікуються вдома. Таких у нас десь 100 будинків. Тому коронавірус тут почали сприймати швидше як звичайний грип", - додала українка.

Ще вона звернула увагу на вікову групу жертв коронавіруса: "постійно повідомляють вік померлих, тому створюється враження, що помирають ті, кому понад 80 років або з якимось патологіями: серцево-судинними, цукровим діабетом, астмою".

Між тим, знаходяться і шахраї, які намагаються нажитися на епідемії - самі телефонують і пропонують зробити вдома тест на коронавірус за гроші, хоча насправді це мають право робити тільки медичні працівники.

"Постійно тримаємо контакт з українцями-заробітчанами. Паніки немає, всі працюють, і ніхто бігти додому не збирається", - наголосила Світлана.

Ще одна українка, яка працює в Італії, розповіла про перевірки на кордоні. Вінничанка Людмила Данильченко живе на кордоні з регіоном Ломбардія і тільки днями прилетіла з України.

"В Мілані нас зустріли на митниці й перед паспортним режимом поміряли температуру. Пів літака летіли в масках. Вже коли добиралась автобусом з аеропорту – таких було всього кілька, в тому числі і я. В самому Мілані все спокійно, діти граються на вулицях та у парках. Щоправда, китайські магазини та кафе зачинені. Дуже оперативно всі працюють, при цьому не роблять жодних таємниць, медики не скаржаться, що чогось бракує чи немає умов. Тобто виглядає, що все під контролем", - описала ситуацію жінка.

Раніше ми писали про те, що медики назвали категорію людей, яка найменше піддається інфікуванню коронавірусом.