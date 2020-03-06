Коронавірус в Раді: нардеп Волошин показав результати своїх аналізів

Нардеп Олег Волошин показав результати аналізів на коронавірус (колаж РБК-Україна)

Нардеп від "ОПЗЖ Олег Волошин прокоментував ситуацію щодо можливого зараження коронавірусом

Нардеп Олег Волошин контактував із зараженим коронавірусом французьким сенатором, після чого українського політика з Верховної Ради відправили на проходження тесту. Ситуація викликала певну стурбованість у суспільстві, особливо після висловлювання в мережі екс-голови Офісу президента Андрія Богдана про необхідність терміново "вводити карантин на Печерських пагорбах".

Сам депутат від "Опозиційної платформи - За життя" запевнив, що почуває себе нормально, і на підвищену температуру з кашлем не скаржиться.

Пізніше Волошин уточнив у своєму Facebook, що абсолютно здоровий - це підтвердили медики після обстеження. Також нардеп прийняв рішення побути вдома до 12 березня - щоб уникнути будь-яких можливих ризиків.

Політик вирішив внести ясність, щоб "припинити цей дикий кіпіш та шабаш".

"1. Я абсолютно здоровий, що було офіційно підтверджено завідувачем інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Результати експрес-тестів з усіх вірусів респіраторної групи негативні.

2. В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому відповідно до рекомендацій ВООЗ, щоби уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після мого 30-хвилинного спілкування з паном Райтцером. Якщо результати аналізів, взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше.

3. Шановному депутату Національної Асамблеї Франції Жан-Люку Райтцеру 68 років. Не так давно він переніс операцію. Не потрібно бути інфекціоністом, щоб розуміти, що ми з ним в абсолютно різних групах ризику. На момент нашої розмови абсолютно ніяких симптомів (кашель, нежить) у нього не було. Щиро бажаю йому якнайшвидшого одужання", - йдеться в публікації.

Нардеп Олег Волошин показав результати своїх аналізів на коронавірус (Фото: facebook.com/oleg.voloshin.7165)

Як повідомлялося раніше, українці вимагають закрити на карантин Чернівецьку область через виявлений нещодавно там коронавірус.

До речі, нещодавно український вчений, доктор медичних наук Олександр Гриневич розповів, що коронавірус можна буде попередити за допомогою вітчизняних ліків. За даними його дослідження, було знайдено ефективне лікування від небезпечного вірусу.