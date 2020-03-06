Украинцы в охваченной коронавирусом Италии рассказали про эпидемию, панику и мошенников

Коронавирус и Италии (Иллюстративное фото: twitter.com/disclosetv)

Украинские заробитчане в Италии сообщили, что происходит в городах после вспышки коронавируса

Коронавирус в Италии забрал жизни 148 человек, и еще зафиксировано 3 858 случаев заражения. В стране было принято решение о закрытии всех школ и университетов до середины марта. Украинские заробитчане в разных итальянских городах рассказали, как вспышка COVID-19 поменяла жизнь местных и что там происходит.

Светлана Савчук из Винницкой области сейчас проживает в итальянской провинции Эмилия-Романья - фактически эпицентра коронавируса, так как в этом регионе зафиксировано наибольшее количество случаев заражения. Украинка призналась, что пришлось пережить настоящую панику из-за опасной инфекции. Об этом передает Винница.Info.

"От моего дома в Пьяченце всего 20 км до города, откуда все началось. Туда сейчас въезд и выезд запрещены, наш город хоть и на карантине до 6 марта, но еще нет таких ограничений. Школы, музеи и сады закрыты, кафе и рестораны работают до 6 вечера. Некоторые магазины закрыты, но не продуктовые", - рассказала она.

Савчук вспомнила, как около недели назад в городе была паника и люди сметали все с полок в магазинах, чтобы потом во время карантина по возможности не выходить из дома.

"Но сейчас продукты есть, всего хватает. Людей на улицах мало, выходят в крайнем случае. Первые дни был дефицит масок, но теперь их снова завезли. Где-то 50-60% населения их одевают", - говорит Светлана.

Также она указала на активную информ-кампанию в прессе с разъяснениями о мерах профилактики: чаще мыть руки, в очереди не становиться ближе к человеку на метр, и что при симптомах болезни нужно обращаться к медикам.

"Создана "зеленая линия", на которую можно звонить именно по этому вопросу, к вам приедут. В итальянских СМИ постоянно повторяется информация, что не всем надо лечиться в условиях стационара, много зараженных лечатся дома. Таких у нас порядка 100 домов. Поэтому коронавирус здесь начали воспринимать скорее как обычный грипп", - добавила украинка.

Еще она обратила внимание на возрастную группу жертв коронавируса: "постоянно сообщают возраст умерших, поэтому создается впечатление, что умирают те, кому более 80 лет или с каким-то патологиями: сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, астмой".

Между тем, находятся и мошенники, которые пытаются нажиться на эпидемии - сами звонят и предлагают сделать на дому тест на коронавирус за деньги, хотя на самом деле это имеют право делать только медицинские работники.

"Постоянно держим контакт с украинцами-заробитчанами. Паники нет, все работают, и никто бежать домой не собирается", - подчеркнула Светлана.

Еще одна украинка, которая работает в Италии, рассказала о проверках на границе. Винничанка Людмила Данильченко живет на границе с регионом Ломбардия и только на днях прилетела из Украины.

"В Милане нас встретили на таможне и перед паспортным режимом измерили температуру. Пол самолета летели в масках. Уже когда добиралась автобусом из аэропорта - таких было всего несколько, в том числе и я. В самом Милане все спокойно, дети играют на улицах и в парках. Правда, китайские магазины и кафе закрыты. Очень оперативно все работают, при этом не делают никаких тайн, медики не жалуются, что чего-то не хватает или нет условий. То есть получается, что все под контролем", - описала ситуацию женщина.

Ранее мы писали о том, что медики назвали категорию людей, которая менее всего подвержена инфицированию коронавирусом.