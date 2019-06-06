Українці навчились заробляти на Зеленському

Володимир Зеленський допомагає деяким українцям підзаробити. У мережі все частіше з'являються плакати із зображенням президента України, його автографи, залишені на клаптиках паперу ще лідером студії "Квартал 95", раритетні книги, в яких можна почитати ранні жарти Володимира Олександровича, і багато іншого.

Ці "трофеї" користувачі мережі почали виставляти на продаж на популярних інтернет-майданчиках. Ціни на предмети, що мають пряме чи опосередковане відношення до гаранта, варіюються від декількох десятків до декількох тисяч гривень.

Так, наприклад, за найдешевший автограф Володимира Зеленського колекціонерам доведеться заплатити 500 грн.

"Особисто мені написав! Він єдиний в Дніпрі! Взяли на виступі "Вечірнього кварталу", - похвалився власник лота.

Автограф Зеленського за 500 грн

Слід зазначити, що це одна з самих дешевих речей "від Зеленського", яку продають у мережі. Наприклад, багато українці продають автографи Зеленського та інших "кварталівців" за набагато вищими цінами.

Автограф Зеленського за 1500 грн

Автограф Володимира Зеленського та Юрія Крапова на фірмовому бланку "Квартал 95" за 2000 грн

Також багато українців намагаються продати раритетні та рідкісні фото "Кварталу 95". Ціни на них стартують від 200 грн.

"Багато років тому в нашій родині з'явилося це фото, де зображені ще дуже молоді хлопці з команди КВН "95-й квартал", яка утворилася в 1997 році, і... майбутній президент нашої країни. Навіть донька не пам'ятає, де і хто подарував їй, тодішньої школярці, це фото. Ми згадали про нього, коли Володимир Зеленський став президентом. На цьому унікальному фото йому, по-моєму, близько 20 років. Зеленський - у нижньому ряду другий зліва", - написав продавець ретро-фото з Кривого Рогу.

Зеленський та учасники студії "Квартал-95"

Ще один мешканець Кривого Рогу продає плакат 2003 року з автографом Зеленського та команди за 2000 грн.

Плакат із Зеленським

Серед найбільш незвичайних "лотів" можна відзначити офіційний плакат з передвиборною програмою Зеленського за 200 грн, а також унікальна книга - "Повне зібрання сценаріїв "Вечірнього кварталу" за 3000 грн.

Книга від "Кварталу 95"

Крім усього іншого, президент несвідомо допоміг продавцям фастфуду в Києві. Справа в тому, що після заяви Зеленського про шаурму і фотографії його з цією стравою на одній із заправок, ціни на фастфуд в столиці зросли вдвічі.

Ми вже писали, що в одному з закладів, де президент пообідав, відразу вирішили хайпонути і оновили меню, додавши в нього "Президентське комбо" за 89 грн, куди входить денер-кебаб з яловичиною або куркою і кава. Продавці кажуть, що клієнтів у них після заяв гаранта дійсно стало більше, адже багато хто "хоче відчути себе у шкірі президента".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали вам про шкідливі звички президента Володимира Зеленського. Виявляється, що президент курив більше 20 років і пив по 14 чашок кави в день.

Також Styler повідомляв, що Володимир Олександрович дуже любить м'ясо, овочеві салати, але ненавидить вечеряти в поодинці.

Раніше ми писали про те, як змінювався образ Зеленського до і після виборів президента України.