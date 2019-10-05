Українці почнуть заробляти більше: коли і на скільки

Українці будуть отримувати більш високі зарплати вже у 2020 році. У новому бюджеті 2020 депутати заклали розміри соціальних стандартів. Мінімальні зарплати та прожитковий мінімум буде підвищуватися поетапно. Це буде відбуватися з 1 січня, потім з 1 липня і з 1 грудня.

Так, в 2020 році прожитковий мінімум підвищиться з 2027 грн в січні до 2189 грн до кінця року мінімальна зарплата буде складати 4723 грн.

Варто відзначити, що підвищення прожиткового мінімуму в країні відобразиться і на інших соціальних виплат для населення. Зростуть виплати непрацездатним особам, малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам та іншим верствам населення.

Фото: в Україні зросте мінімальна зарплата (РБК-Україна)

Зараз залишається невідомим, звідки в бюджеті з'являться зайві гроші, щоб збільшити мінімальну зарплату і прожитковий мінімум. Конкретних кроків Кабмін поки не зробив.

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