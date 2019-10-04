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Українці назвали бажаний рівень зарплати

Новини » Економіка    04.10.2019 - 15:00
Українці назвали бажаний рівень зарплати
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Середній житель України хотів би отримувати 19,3 тис. грн

У вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих, становив 19275 грн. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як наголошується в публікації, порівняно з лютим 2018 року бажаний рівень зарплати зріс на 4899 грн.

Українці назвали бажаний рівень зарплати

Опитування проводилося 7-16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2019 року склала 10537 грн. Варто відзначити, що Держстат публікує дані по зарплаті без вирахування податків (брутто).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом до проекту держбюджету, середньомісячна номінальна заробітна плата (брутто) працівників в Україні у 2020 році складе 12 043 грн. Таким чином, зарплата середня зарплата зросте на 16,5% (на 1 714 грн) порівняно з 2019 роком, коли вона становитиме 10 329 грн. Мінімальна зарплата в 2020 році зросте на 13%, або на 550 грн до 4 723 гривень.

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