Українці можуть вилетіти до Європи на роботу: куди саме та які "карантинні" умови

Українці можуть відправитися на заробітки в інші країни під час карантину через коронавірус лише за певних умов. В українській авіакомпанії МАУ розповіли про здійснення спеціальних рейсів до Європи та назвали напрямки для доставлення громадян в рамках раніше укладених трудових контрактів.

На борту літака "Міжнародні авіалінії України" днями українці відлетіли до Німеччини на роботу - цей пасажирський рейс Київ - Франкфурт став вже третім за рахунком в період введених обмежувальних заходів через пандемію COVID-19. Перед цим аналогічні рейси здійснили до Гельсінкі та Лондона.

В прес-службі авіаперевізника розповіли про напрацювання чіткого і прозорого механізму перевезення громадян України за кордон.

Наголошується, що обов'язковими умовами для подорожі є:

наявність трудової візи,

наявність контракту строком від 3 місяців,

потрібна медична страховка, у тому числі на випадок COVID-19.

"До перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком", - заявили в МАУ.

Також у компанії зауважили, що сьогодні авіаперевізник має єдиний канал, через який може у стислі терміни отримати достовірну інформацію про виконання кожного окремого спецрейсу або кожного окремого пасажира.

Нині у МАУ є замовлення на чартерні перевезення до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Польщі.

Раніше ми писали про те, що стали відомі зарплати українців в Італії - українка розповіла, що чимало роботодавців беруть на чорну роботу і недоплачують, і на роботі в Венето вона отримувала 600 євро, працюючи без вихідних.

Нагадаємо, що Україна вирішила дозволити чартерні рейси для заробітчан.