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Через карантин у каналах Венеції вода стала прозорою

Новини » В світі     18.03.2020 - 02:08
Через карантин у каналах Венеції вода стала прозорою
Ілюстративне фото (twitter.com/fiIterjm)

У каналах плавають білі лебеді, а в прозорій воді видно малькыв риб

Через карантин в Італії, пов'язаний з поширенням коронавірусу, вода в каналах Венеції стала значно чистішою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Art Newspaper.

Зараз жителям міста заборонено без вагомих підстав виходити з дому. Через відсутність пішоходів, руху в каналах, туристів і закритих музеїв вулиці і площі міста стали виглядати чистішими. У каналах плавають білі лебеді, а в прозорій воді видно мальків риб.

Венеціанці знімають їх і викладають фото і відео у соцмережі.

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Новини України ІталіякарантинВенецияКоронавірус
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