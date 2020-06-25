Українці можуть змінювати ім'я за 5 гривень: яка процедура

В Україні громадяни можуть змінити своє ім'я та прізвище, а також по батькові. Така послуга доступна для всіх бажаючих з 16 років, або навіть з 14-ти - за умови згоди батьків або опікунів. Які ціни, умови та процедура - розповість Styler.

Зазначимо, що послуга також доступна онлайн, заяву розглядають у тримісячний строк (але в разі необхідності можуть збільшити цей термін ще до 3 місяців), а деяких випадках українцям можуть відмовити у зміні імені.

Про це 25 червня розповіли в прес-службі Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту в місті Києві.

Зміна імені доступна не тільки для підлітків, але й для дітей. Це можливо в тому випадку, коли обоє батьків змінюють прізвище - тоді для зміни прізвища дитини, якій виповнилося 7 років, необхідна її згода на це.

Які документи потрібно подати для зміни імені та прізвища

У відділ державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем проживання подається заява разом з такими документами:

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, якщо заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

фотографія заявника;

квитанція про сплату державного мита

В Мін'юсті звернули увагу, що такий перелік в залежності від підстав зміни можуть відрізнятися.

Як подати заяву в інтернеті

Подати заяву на зміну імені можливо через веб-портал "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" dracs.minjust.gov.ua або через Портал державних послуг igov.gov.ua.

Скільки чекати для зміни імені

Заява розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці.

Після отримання дозволу заявнику (протягом 3 місяців) необхідно звернутися у ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища. Якщо він цього не зробить без поважних причин - дозвіл втратить силу.

Скільки коштує поміняти ім'я

Для зміни імені необхідно лише сплатити державне мито - 5 гривень 10 копійок.

Якщо повторна процедура, то це задоволення обійдеться у десять разів дорожче і ціна питання складе 51 гривню.

Коли можуть відмовити у зміні імені або прізвища

на підставі кримінальне провадження щодо заявника або його перебування під адміністративним наглядом;

наявність не погашеної судимості або не знятої в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення заявника в розшук;

подання заявником неправдивих відомостей.

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