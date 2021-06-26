Українці на "Книжковому Арсеналі" можуть написати книгу разом з відомими письменниками: як це зробити

Так, була відкрита триметрова інсталяція у формі книги #ті_автор, що дозволять відвідувачам взаємодіяти з нею, фактично впливаючи на хід сюжету, і, відповідно того чи іншого фіналу твору.

Загалом організатори проекту передбачили 48 фіналів трьох оповідань. Учасник 4 рази робить вибір по ходу сюжету, впливаючи на розвиток подій і визначаючи долі героїв. В кінці автор отримує один з 16 фіналів книги.

На "Книжковому Арсеналі" у столиці (проводиться з 23 по 27 червня, адреса: Київ, вул. Лаврська, 10-12, ліве крило) можна створити свою історію з Любком Дерешем, літератором, лектором, посланцем толерантності ПРООН в Україні.

"У всьому світі зараз існує тренд на співтворчість, відомий як "культура участі". Він протилежний за своїм змістом до культури споживання. У літературі, серіалах та іграх сьогодні важливо давати можливість вибору та включеності в події", - розповів Любко Дереш.

Він також додав, що разом з іншими авторами вони написали 48 самостійних творів, де все залежить від вибору читача.

"Кожен учасник проекту стане співавтором справжньої книги з унікальним дизайном обкладинки, на якій побачить своє ім'я. Упевнений, про це хоча б раз мріяв кожен", - зазначив Любко Дереш.

Також в онлайн-версії проекту можна долучитися до написання твору ще й з найвідомішим казкарем України, письменником і сценаристом фільмів Сашком Лірником, а також з письменницею, солісткою групи QARPA Іреною Карпою. Так, проект "Ти - автор" доступний всім на сайті tyavtor.com.ua.

Завершивши твір в інтерактивній інсталяції у формі книги від Visa або на сайті, учасник проекту отримає на вказану при реєстрації електронну адресу онлайн-версію книги.

На "Книжковому Арсеналі" в Києві запустили проект "Ти - автор" (фото: tyavtor.com.ua)