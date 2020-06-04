Українців кличуть у храми: як тепер проводитимуть богослужіння

У ПЦУ розповіли про дозвіл в Україні в рамках чергового послаблення карантину з 5 червня проводити релігійні заходи і богослужіння, і пояснили віруючим, як це тепер буде здійснюватися.

Про це йдеться в повідомленні Православної церкви України на сторінці в Facebook.

Тепер священики зможуть проводити служби для парафіян при умовах:

під відкритим небом - при дотриманні фізичної дистанції між присутніми щонайменше 1,5 метри

у храмі та церкві - при перебуванні не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі будівлі.

Крім цього, особам старше 60 років дозволено не виконувати зобов'язання щодо самоізоляції.

В українській помісній автокефальній церкві подякували уряду за те, що рішення про ослаблення обмежувальних заходів було схвалено з урахуванням основних пропозицій Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, в тому числі й предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія.

В Церкві впевнені, що зазначений підхід до організації релігійних заходів під час адаптивного карантину "забезпечить баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення".

"Тож з радістю чекаємо вас у храмах та на богослужіннях, але просимо свідомо та відповідально поставитись до ситуації з поширенням небезпечної хвороби і надалі керуватися розважливістю, любов'ю та повагою, турбуючись про здоров'я власне і своїх ближніх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 3 червня було опубліковано рішення Кабміну про нове ослаблення карантину від 5 червня.

Раніше ми писали про те, що Епіфаній зробив важливу заяву перед Трійцею і закликав владу зняти встановлені заборони для вірян.