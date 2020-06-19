Українців чекають нові правила користування мобільним зв'язком: що зміниться

В Україні готують нововведення операторам мобільного зв'язку та абонентам
В Україні підготували нові правила користування мобільним зв'язком, і тепер операторів і абонентів чекають ряд нововведень.
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект №3014 "Про електронні комунікації", який регулює відносини на ринку між державою, постачальниками та користувачами послуг.
Документ визначає правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлюватиме повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що реалізація законопроекту передбачає збільшення видатків з державного бюджету, пов'язаних зі здійсненням радіочастотного моніторингу.
Раніше повідомлялося, що в Україні з 2021 року може знизитися ціна на міжоператорські мобільні дзвінки.
Нагадаємо також про корисні поради, як позбутися від СМС-розсилки та реклами.
Автор: Володимир Костирін