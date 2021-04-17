Українців зобов'яжуть забезпечувати немічних батьків: про що йде мова

У Мінсоцполітики навіть визначили приблизні суми, які повинні витрачати дорослі діти на батьків, якщо тим доведеться скористатися послугами соцслужб.

Про це йдеться в законопроекті "Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами", який оприлюднений відомством для громадського обговорення.

За інформацією, яка зазначена у пояснювальній записці до законопроекту, незважаючи на те, що закон зобов'язує дітей допомагати батькам, в житті це вимога часто ігнорується.

Відповідно, непрацездатні люди часто опиняються в інтернатах, де утримуються за державний рахунок.

Цей законопроект вводить норму, згідно з якою діти будуть змушені компенсувати витрати, понесені державою. Тобто, якщо батьків відправлять в інтернат для людей похилого віку, то їхні діти будуть зобов'язані оплачувати утримання родичів.

Які види соціальних послуг необхідно буде оплачувати?

Повідомляється, що треба буде сплачувати за послуги, які надаються за рахунок бюджету. Наприклад, якщо соціальний працівник приносить продукти, прибирає і тощо.

У разі, коли спадкоємці не будуть цього робити, установа зможе звернутися до суду і вимагати відшкодування витрат за три роки.

"Спадкоємці зобов’язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них або іншою особою (фізичною чи юридичною), на утримання, догляд, лікування та поховання (в разі його організації та забезпечення такими особами) спадкодавця", - йдеться у тексті законопроекту.

Додамо, що утримання батьків дітьми є відповідною компенсацією за утримання і турботу, надану батьками дитині. В нормальних умовах діти добровільно допомагають своїм непрацездатним батькам і турбуються про них.

Відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка чи син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.