Всіх українців змусять декларувати доходи і витрати: що це значить

В Україні планують провести податкову реформу - українців зобов'яжуть декларувати абсолютно всі свої доходи і витрати. Причому, податок на тіньове, незадеклароване, майно буде коливатися в межах 5-9 відсотків, в залежності від того, де зберігається капітал - у межах країни чи за кордоном.

Таким чином влада хоче змусити тіньові доходи працювати на економіку країни. А натомість пропонується зняття відповідальності за незадекларовані доходи.

Причому, якщо з 2020 року декларування тіньових оборотів стане обов'язковим для підприємців, то з 2022 - для всіх українців без винятку.

Декларація доходів в Україні стане обов'язковою для всіх українців (фото: РБК-Україна)

Експерти стверджують, що таке нововведення викличе протести серед підприємців, які звикли занижувати свої доходи, пише Сегодня.

Підприємці зможуть уникнути відповідальності за приховування доходів, але за це їм доведеться сплатити 5% податку від суми, що перевищує задекларований дохід раніше.

Також стане обов'язковим показати наявність капіталу у негрошових формах, наявного за межами країни (акції, нерухомість). За нього потрібно буде покласти в держскарбницю 9% податку.

Варто відзначити, що "відкрутитися" від сплати податку на закордонний капітал не вдасться, оскільки разом з цим законом буде поданий законопроект про приєднання України до міжнародної системи BEPS. Вона дозволяє країнам обмінюватися податковою інформацією.

Які пільги передбачає законопроект

Посімейне декларування доходів. Якщо в сім'ї є пільговики - діти, непрацездатні особи, то ставка податку знизиться.

А при продажу квартири податок візьмуть не з усієї суми, а тільки з різниці між вартістю купівлі і продажу.

Податкова пільга поширюється і на суму, витрачену на придбання путівки на відпочинок в Україні.

Декларація доходів в Україні стане обов'язковою для всіх українців (фото: РБК-Україна)

Також відомо, що закон буде поширюватися лише на гроші, зароблені після вступу закону в силу. Адже всі капітали, за походженням яких не відкриті кримінальні справи, в Україні є легальними.

Зазначимо, що фізичні особи, згідно українському законодавству не повинні доводити легітимність свого майна.

Економіст Олександра Охріменка, каже, що цю "податкову амністію" хотіли запровадити ще з 2015 року. Але якщо все ж у 2020 року вона почне діяти, то в першу чергу постраждають "підприємці-спрощенці".

"Зараз вони в більшості показують у деклараціях копійчані прибутки, і не звітують про витрати. Тому можуть бути протести", - говорить експерт.

Раніше повідомлялося, що власники євроблях не поспішають узаконювати свої автомобілі через ряд причин.