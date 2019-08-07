У податковій пропонують легалізовувати незадеклароване майно за 5-9%

Фото: Сергій Верланов (УНІАН)

Наразі ставки податкової амністії обговорюються з представниками МВФ

Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов пропонує запровадити податкову амністію, ставки якої можуть скласти 5-9%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Ставки, за допомогою яких можна буде легалізувати незадекларовані активи та майно, будуть залежати від того, чи добровільно особа вирішила легалізувати активи. Ставки податкової амністії - це відсоток, який потрібно буде заплатити із незадекларованого майна, щоб легалізувати його.

Верланов зазначив, що наразі ставки податкової амністії обговорюються з представниками Міжнародного валютного фонду.

"Ситуація України не унікальна - і ПАР, і Латвія й інші країни проходили її. Зараз дискутуємо про знижені ставки: 9% як базова, 5% - знижена", - сказав він.

Верланов додав, що ставку 5% пропонують застосовувати у тому разі, якщо особа вирішила задекларувати майно добровільно. Глава податкової підкреслив, що запуск податкової амністії можливий лише паралельно із запровадженням загальнообов’язкового декларування всіма громадянами України.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк підтвердив, що Україна веде переговори із західними партнерами з питання проведення податкової амністії.

Варто підкреслити, що в березні 2018-го Данилюк на посаді міністра фінансів заявляв, що Міжнародний валютний фонд виступає проти введення в Україні так званої "податкової амністії".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський анонсував податкову амністію для бізнесу. Зеленський підкреслив, що дуже часто український бізнес виводив гроші з країни через корупційний тиск.