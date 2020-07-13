Українців розводять з орендою квартир в Києві: шахрайку затримали

Українці стали жертвами шахраїв при спробі зняти квартиру в столиці. Схема працює так, що люди через безкоштовний сервіс знаходять оголошення про здачу квартири, потім вони вносять оплату за перший місяць і в підсумку не бачать ні житла, ні грошей.

Зараз одну з шахрайок затримали і показали на відео, яке опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний". При цьому вона заперечує, що причетна до афери з орендою житла.

Жінка представляється Марією і пропонує приїхати в офіс та укласти договір про оренду житла. Також орендарю необхідно сплатити перший місяць за квартиру.

Відео з жінкою-шахрайкою можете подивитися за цим посиланням.

Після цього цього орендар повинен з ріелтором подивитися квартиру, а якщо вона не підійде, то 100% суми повертають або пропонують інше житло. З людьми ріелтор не зустрічається, а на питання, як повернути кошти, відповідають, що "ніяк", оскільки з ними нібито розірвали договір.

При спробі приїхати в офіс і забрати гроші теж нічого не виходить, тому що офіс орендується подобово. Хлопець, який потрапив на цей "розвод" розповів, що коли він приїхав в офіс, то зустрів біля нього ще двох чоловіків, які теж позбулися грошей через дії шахраїв.

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