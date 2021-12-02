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Українців просять допомогти багатодітній родині, яка роками бореться з раком: "не перестаємо за вас молитися"

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Четвер 02 грудня 2021 22:48
Українців просять допомогти багатодітній родині, яка роками бореться з раком: "не перестаємо за вас молитися" Колаж РБК-Україна: багатодітна сім'я в Україні звернулася за допомогою для боротьби з раком
Автор: Володимир Костирін

Українська багатодітна сім'я, в якій чоловік і дружина роками борються з онкологічними захворюваннями, гостро потребує допомоги та фінансової підтримки для подальших операцій і лікування. Тимофій Шупарський пройшов вже 30 курсів хіміотерапії, а його дружині Юлії зараз знову потрібна була хірургія.

Про нинішню складну ситуацію розповів сам Тимофій на сторінці в Facebook.

"Чи є життя після 3-х років лікування раку і чоловіка, і дружини в одній родині, коли ажіотаж спав, шок друзів пройшов, а життя ще триває? Як ми все це вигрібаємо? Поки і сам не зрозумію. Але рахунки емоціями не оплачуються. Я дуже добре це знаю", - пише він.

Шупарський за останні роки пройшов 30 курсів хіміотерапії, з яких 8 - таргетної.

"Останнє обстеження пару днів тому підвело всьому цьому "задоволенню" підсумок: пухлина в грудях продовжує рости. Повільно, хвилеподібно, крок назад - два вперед. Але непохитно", - йдеться в публікації.

Крім того, в результаті такої кількості хіміотерапій його організм став дуже сильно здавати: почалися оніміння пальців на руках і ногах.

"Величезні (як тенісний м'яч) болючі лімфовузли на шиї, повна слабкість, а тепер ще активний біль у грудях (з безсонням, все як годиться) - і я не помітив, як щільно сиджу на гормонах і знеболюючих... І що далі? В цілому список короткий. Призначили імунотерапію. Чергове диво в моєму житті - за якусь кількість цих космічно дорогих ліків я не плачу... Скільки його так буде? Не знаю", - розповів Тимофій.

У його дружини Юлії цієї весни був рецидив - відразу 4 термінальна стадія, 13 метастазів в легенях.

"8 курсів імунотерапії та 42 дні повне голодування за протоколом Бройса... невпинні молитви друзів і близьких - і всі 13 метастазів зникли. 3-я ремісія на 4-й стадії меланоми? Серйозно? (цитую лікаря) Тільки в нашій чудовій родині! Але днями і Юля теж проходила обстеження. Всередині все чисто. Метастази не поверталися. Зате... на нозі, де вже було 2 операції одна з родимок переродилася в злоякісну", - пише Шупарський.

І ось знову потрібна була операція.

Українців просять допомогти багатодітній родині, яка роками бореться з раком: &quot;не перестаємо за вас молитися&quot;

Юлія Шупарська в лікарняній палаті 2 грудня після операції (фото: facebook.com / Тимофій Шупарський)

Тимофій зазначив, що для забезпечення такої тривалої боротьби з недугами і підтримки сім'ї - подружжя виховує трьох дітей - йому доводиться стільки працювати, скільки він не працював, коли був здоровий. Але все одно цього далеко не достатньо.

"Бувають моменти, коли у хвилини гострого болю і важких думок я думаю: що буде з моєю сім'єю, якщо раптом Бог захоче мене забрати? Вибачте, це не занепадництво. Моя віра сильна, як ніколи та надія на милість Божу усвідомлена", - розповідає він.

Зараз Тимофій звертається до всіх небайдужих, і це його крик про допомогу.

"Тому, друзі, після місяців молитов, роздумів, сумнівів кажу прямо - дуже потрібна ваша допомога. Знаю, що у Бога для нас вже все готово через багатьох з вас. Деякі Ангели Божі допомагають нам весь цей час, без них би нам і до цього часу не дотягнути. Спасибі вам, дорогі! Ви не уявляєте, яка цінна була всі ці місяці ваша допомога! Ми не перестаємо за вас молитися", - каже чоловік.

Як допомогти

Тимофій опублікував реквізити для грошової допомоги:

  • "Моя карта Приват 4149 6293 0080 4853
  • ВестернЮніон: Tymofii Shuparskyi"

Українців просять допомогти багатодітній родині, яка роками бореться з раком: &quot;не перестаємо за вас молитися&quot;Українців просять допомогти багатодітній родині, яка роками бореться з раком: &quot;не перестаємо за вас молитися&quot;Українців просять допомогти багатодітній родині, яка роками бореться з раком: &quot;не перестаємо за вас молитися&quot;

Тимофій і Юлія Шупарські з дітьми (фото: facebook.com / Тимофій Шупарський)

Раніше повідомлялося, що відомий київський дизайнер потребує допомоги - у його батька лікарі діагностували рак, і метастази проникли в інші органи.

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