Українців закликали не забувати про Крим яскравим відео

В Україні запустили соціальний відеопроект #завжди_у_серці, основна мета якого - повернути в інформаційне поле країни тему анексованого росіянами Криму, а також "оживити його образ у свідомості кожного українця, розвивати і підтримувати культуру півострова".

Проєкт стартував яскравими роликами, в яких українці діляться своїми спогадами про Крим.

"Цього року до школи пішли діти, які народилися після анексії. Для них Крим — це щось дуже далеке, прекрасне та недосяжне, відоме тільки зі спогадів батьків. Ми вирішили зібрати історії про Крим від мільйонів українців і викласти їх на одному майданчику. Щоб підживлювати пам’ять і плекати спогади до того дня, коли Україна поверне Крим", - зазначають автори проєкту Олександр Тодорчук і Володимир Яценко.

Для зйомок були зібрані історії людей, які нерозривно пов'язані з півостровом: у когось там залишився будинок і рідні, хтось вперше закохався в Криму, а хтось з теплом пам'ятає відпочинок з батьками на узбережжі.

"Проєкт має на меті пробудити ностальгію за Кримом у мільйонів людей і нагадати, що Крим у серці та ДНК кожного з нас", - зазначають ініціатори проєкту.

В Україні стартував проєкт #завжди_у_серці

В Україні стартував проєкт #завжди_у_серці

В Україні стартував проєкт #завжди_у_серці

Додамо, що відео були зняті на Арабатській стрілці, в півтора кілометрах від Криму. Режисером виступив Ігор Стеколенко.

Нагадаємо, що окупація Криму завдала Україні близько 1 трлн грн збитків.