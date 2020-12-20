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Українців попередили про зростання цін на хліб

Неділя 20 грудня 2020 10:28
Українців попередили про зростання цін на хліб
Експерт назвав причини подорожчання хлібу (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

В Україні незабаром відбудеться здорожчання хлібу. Однією з причин подорожчання продукту в тому, що аграрії цьогоріч зібрали на 7 млн тонн зернових менше, аніж торік.

Як пояснив голова ГО "Борошномели України" Родіон Рибчинський в ефірі “Україна 24”, найбільше в Україні зросла ціна на пшеницю, а відповідно і борошно, й як наслідок, подорожчали багато хлібобулочних виробів. За його словами, що ціна борошна зросла на дві тисячі гривень за тону.

Однак, він запевнив, що підприємства постійно не можуть підвищувати ціни, бо розуміють, конкурентність на ринку.

"Зростає собівартість пшениці, ми купуємо її в сільгоспвиробників, і 90% ціни переносимо на собівартість борошна. Ціна останнього за 2 місяці зросла на 2 тисячі гривень за тонну. Хліб при цьому подорожчав приблизно на 10 відсотків, тому що хлібопекарські підприємства не можуть постійно підвищувати ціни через конкуренцію на ринку", - сказав експерт.

Крім того, на подорожчання хлібобулочних продуктів вплинув і той чинник, що в країні зросла мінімальна заробітна плата, що значно відобразилося на ціноутворенні. До того ж, каже фахівець, постійно зростають тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги.

"З 1 січня підвищується мінімальна зарплата, значить, збільшуються податки із зарплат, які сплачує кожне підприємство. Щомісяця змінюється ціна на тепло та електроенергію. Усі ці складові переносяться на готову продукцію", - розповів він.

Нагадаємо, в Україні напередодні новорічних свят злетіли ціни на лимони.

Раніше також повідомлялося, що у 2020 році в Україні вартість червоної ікри в середньому зросла на 20% у порівнянні з 2019 роком. На ціну ікри вплинуло два фактори.

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