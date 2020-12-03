В Україні різко зросла ціна на червону ікру: названа причина

Червона ікра (фото: pixabay.com)

У 2020 році вартість червоної ікри в середньому зросла на 20% у порівнянні з 2019 роком. На ціну ікри вплинуло два фактори - це курс долара до гривні і кількість риби, яка приходить до берегів на нерест. В цьому році риби прийшло на 30-40% менше.

Про це повідомив генеральний директор Асоціації українських імпортерів риби і морепродуктів Дмитро Загуменний, пишуть "Українські новини".

Він пояснив, що сезон промислу ікри горбуші і кети на Алясці триває з кінця червня по вересень. Тому ціна на цю ікру залишається незмінною в закупівлі з жовтня по травень.

Саме із США імпортується вся легальна ікра горбуші і кети в Україну. А ось ікру форелі привозять в нашу країну з Данії, Норвегії та Фінляндії. Її беруть з риби, вирощеної в природних та штучних водоймах, тому на полицях магазинів вона є круглий рік.

Наразі ціна ікри горбуші становить від 1,8-2 тисяч гривень за кілограм, ікра кети - 2-2,4 тисячі гривень/кг, ікра форелі - 1,4-1,6 тисячі гривень/кг.

При цьому Загуменний підкреслив, що ікра аквакультурної форелі в закупівлі може бути дешевше, ніж у 2019 році, оскільки через пандемію COVID-19 ресторанно-готельний бізнес Європи був закритий.

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