Українців попередили про небезпеку: які регіони постраждають

Погода в Україні 5 вересня може стати небезпечною для жителів деяких областей України. Синоптики настійно рекомендують не прогулюватися під старими будівлями й деревами, слабкими конструкціями, що хитаються, по можливості паркувати автомобілі на відкритій місцевості. Також попереджають про можливі пожежі. Жителів яких регіонів стосуються попередження – читайте нижче.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в більшості областей України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також у відомстві попередили про сильний вітер 5 вересня у південних та Донецькій областях. Як повідомляє ДСНС, пориви вітру сягатимуть 15-20 м / с.

"Увага! Попередження про метеорологічні явища в Україні. За даними Укргідрометцентру, 5 вересня у південних та Донецькій областях пориви вітру 15-20 м / с", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом найближчих днів в більшій частині областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"5-7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській області сотні рятувальників продовжують гасіння загоряння.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.