Українців попередили про непросту погоду: синоптики розповіли, коли відчутно посвіжішає

Крім того, зважаючи на небезпечні метеорологічні явища, оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки ("жовтий").

Повідомляється, що литиме у всіх регіонах, крім південних областей.

У західних і центральних областях в окремих районах висока ймовірність граду і сильних поривів вітру до 20 метрів на секунду.

Температура повітря в денний час буде досить висока: в більшості регіонів стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +27... +32 градусів, а в південних областях прогнозується близько +31... +36 градусів, в той час, як в Карпатах буде +21... +26 градусів.

Карта погоди в Україні 29 липня (фото: facebook.com/UkrHMC)

А ось у п'ятницю, 30 липня, опади пройдуть тільки в південних і східних регіонах - а на решті частини території країни буде сухо. Та триватиме така ситуація недовго. Так, у вихідні дні, 31 липня та 1 серпня, грозові дощі повернуться знову в західні області.

Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, спекотна погода в Україні триватиме до кінця тижня, і навіть захопить початок наступного.

При цьому відчутне зниження температури повітря очікується тільки з вівторка, 3 серпня.