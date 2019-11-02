Ціни на бензин порадують: прогноз експертів на листопад

Ціни на бензин в Україні зміняться в листопаді після тривалого застою. При цьому на поточний момент вартість автогазу впала на 50 копійок. Експерти впевнені, що трейдери не стануть ризикувати підвищувати ціни, якщо на те не буде економічних підстав. Золотий сезон для автозаправних мереж минув – попит на пальне падає, але як це позначиться на цінах? Про це пише "Сегодня".

Вже другий місяць ціна на бензини і дизпаливо залишається приблизно на одному рівні. За весь жовтень змінилася тільки вартість скрапленого газу – він подешевшав на 50 коп./л. Автогаз вбавив в ціні через подорожчання у вересні – тепер він повернувся на свої позиції. Вартість пального залежить від ціни на нафтопродукти на кордоні і від курсу гривні до долара. А так як гривня продовжує падати, вартість навіть при невеликих коливаннях цін на нафтопродукти залишається колишньою. Не вплинуло на ціни і підвищення спецмита на імпорт до 4%, зазначає Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії UPECO. Труба, по якій в країну надходив дизель, зупинилася, а трейдери переорієнтувалися на постачання морем.

Вартість палива в листопаді 2019

Ціни на нафтопродукти також визначаються сезонними тенденціями і цей рік – не виняток. Поставки по морю, які активно працювали в серпні-вересні, будуть скорочуватися.

"Навігація стає складніше і постачання на зимовий період можуть переорієнтуватися на Білорусь і Росію, але не по трубі, а по залізниці. Це не вплине на ціну, ціна постачання залишиться такою ж", – говорить Сіренко.

АЗС (ілюстративне фото: pixabay.com)

Основні фактори, які будуть впливати на ціни – курс валют і вартість ресурсу на кордоні. Незважаючи на падіння попиту, ціна на скраплений газ далі падати не буде. Можливо, АЗС ще відкоригують ціни, але зміни будуть несуттєвими, зазначає Артем Куюн. Вартість автогазу буде більше залежати від стабільності гривні і європейських котирувань. Однак є ризики зриву поставок скрапленого газу, вважає Рябцев:

"Нафтопродуктопровід зараз не відвантажує дизпаливо на ринок. Але це компенсується тим, що нафтопродукти відвантажуються в Мозир (Білорусь. – Ред.) і переправляються залізницею або автомобільним транспортом в Україну. Ризики переривання цих поставок зберігаються, враховуючи, що заводи закривалися на планові ремонти".

Нагадаємо, що раніше експерти дали несподіваний прогноз вартості продуктів в Україні.