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Туреччина скасувала вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

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Четвер 13 травня 2021 11:48
Туреччина скасувала вимогу ПЛР-тестів для туристів з України Фото: Туреччина скасувала тести на коронавірус для українців (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Уряд Туреччини скасував необхідність у пред’явленні ПЛР-тестування пасажирам, які летять з України. Рішення почне діяти з 15 травня.

Про це повідомили у прес-службі Держагенства розвитку туризму України.

Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом.

Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Раніше Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

Нагадаємо, наразі для українців відкриті більше сотні країн.

РБК-Україна писало, що Європа готується відкрити кордони для приїжджих. В'їзд дозволятимуть для мандрівників з країн з низьким рівнем коронавірусу і високим рівнем вакцинації.

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