Українців звільнять від ПЛР-тесту по прибуттю: до списку потраплять 12 країн

Громадян України планують звільнити від обов'язкового ПЛР-тестування на COVID-19 по прибуттю з деяких країн. Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, вже розпочато підготовку скасування вимоги пред'являти результати тестування по поверненню з 12 країн.

Повний список країн опублікований в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Обов'язкова наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19 було введено 22 березня Кабінетом Міністрів України. Тести повинні пред'являти всі пасажири, які перетинають кордон України.

При відсутності тесту всі громадяни України повинні встановлювати додаток "Дій вдома" і пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів. Зняти карантинні обмеження можна було тільки за допомогою здачі ПЛР-тесту на території України.

Іноземні громадяни без негативного тесту на COVID-19 не допускаються на посадку в літак, який прямує в Україну.

Найближчим часом громадянам України не знадобляться тести щодо повернення з таких країн:

Китай

В'єтнам

Австралія

Нова Зеландія

Сінгапур

Таїланд

Південна Корея

Японія

Великобританія

Латвія

Люксембург

Естонія

Варто відзначити, що більшість країн також вимагають наявність негативного ПЛР-тесту при в'їзді в країну.