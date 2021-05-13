ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українців звільнять від ПЛР-тесту по прибуттю: до списку потраплять 12 країн

Новость на русском →
Четвер 13 травня 2021 14:09
Українців звільнять від ПЛР-тесту по прибуттю: до списку потраплять 12 країн Фото: для українців скасують обов'язковий ПЛР-тест по поверненню з 12 країн (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Громадян України планують звільнити від обов'язкового ПЛР-тестування на COVID-19 по прибуттю з деяких країн. Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, вже розпочато підготовку скасування вимоги пред'являти результати тестування по поверненню з 12 країн.

Повний список країн опублікований в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Обов'язкова наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19 було введено 22 березня Кабінетом Міністрів України. Тести повинні пред'являти всі пасажири, які перетинають кордон України.

При відсутності тесту всі громадяни України повинні встановлювати додаток "Дій вдома" і пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів. Зняти карантинні обмеження можна було тільки за допомогою здачі ПЛР-тесту на території України.

Іноземні громадяни без негативного тесту на COVID-19 не допускаються на посадку в літак, який прямує в Україну.

Найближчим часом громадянам України не знадобляться тести щодо повернення з таких країн:

  • Китай
  • В'єтнам
  • Австралія
  • Нова Зеландія
  • Сінгапур
  • Таїланд
  • Південна Корея
  • Японія
  • Великобританія
  • Латвія
  • Люксембург
  • Естонія

Варто відзначити, що більшість країн також вимагають наявність негативного ПЛР-тесту при в'їзді в країну.

Раніше ми повідомляли про те, що з 15 травня Туреччина знімає обов'язкову вимогу для громадян України про наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

А також ми розповідали про те, що у Чорногорії вирішили туристам робити тести ПЛР на COVID-19 безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя туризм тесты
LITE
Свято 13 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 13 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини