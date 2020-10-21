Українців хочуть захистити від колекторів: яких змін чекати боржникам

Колектори (фото: ro.com.pl)

Українських боржників хочуть захистити від колекторів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4241, який захищає боржників від колекторів. Якщо законопроєкт буде прийнятий, то колектори будуть зобов'язані дотримуватися вимог етичної поведінки. При цьому за порушення цих правил застосовуватимуться санкції.

Над цим законопроєктом працювали народні депутати, Національний банк і уповноважена ВРУ з прав людини. Про це повідомляє НБУ.

Що зміниться?

З'явиться публічний Реєстр колекторських компаній. Цей реєстр буде вести Нацбанк. При цьому в ньому повинні будуть реєструватися всі колекторські компанії.

НБУ також буде здійснювати нагляд за колекторами та їх поведінкою щодо боржників. Регулятор також захищатиме права споживачів і буде розглядати звернення громадян.

Банки і фінансові компанії повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів у разі прострочення платежів ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів. Кредитор повинен буде публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

Даний законопроєкт встановлює перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг та встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

Нагадаємо, українців застерегли від самого поширеного виду шахрайства.

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