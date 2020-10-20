Обмін старих монет і банкнот: що робити якщо банки відмовляють і вимагають комісію

Як поміняти старі банкноти і монети в Україні (фото: РБК-Україна)

У Нацбанку здивовані інформацією про комісії банків

В Україні з 1 жовтня вийшли з обігу монети номіналом 25 копійок. Також тепер заборонено розплачуватися купюрами, які були надруковані до 2003 року. Однак позбутися від невалідних грошей стало складним завданням, адже банки відмовляються міняти банкноти та приймати копійки. Що робити в такій ситуації – читайте нижче.

Журналісти видання "Сьогодні" вирішили провести експеримент і вирушили в банк, щоб поміняти монети номіналом 25 копійок сумою понад 300 гривень. У першому ж банку, державному, відмовилися поміняти гроші, тому що журналісти не є клієнтами банку. Мовляв, послуга надається тільки "для своїх". Керівництво банку продовжило захищати свої позиції.

"У нас в банку обмін здійснюється тільки для ідентифікованих клієнтів. Це аргументується внутрішнім положенням банку, що необхідно для безпеки фінансової установи, для безпеки самого клієнта, для розуміння, хто здійснює таку операцію", – Олександр Мешканців, представник пресслужби банку.

В іншому банку відмовилися міняти монети, тому що не було машини для рахунку монет.

"Я вручну рахувати не буду", – ось і вся аргументація для відмови.

Тільки в третьому банку і з комісією журналісти змогли обміняти старі монети. Спеціальна комісія банку склала 50 гривень.

"У нас тепер введена комісія на обмін. Мінімальна комісія – 50 гривень. Пів відсотка від суми, але не менше 50 гривень", – заявила касир.

Нацбанк заявив, що про комісії чує вперше. Там відзначають, що банки не мають права встановлювати комісію на обмін старих вітчизняних грошей. А ще у Нацбанку запевняють, що обмінювати старі гроші зобов'язані всі ліцензовані банки.

"Ніхто не має права вам в робочий час відмовити в обміні грошей, посилаючись на те, що не працює машинка для обліку, немає касира, або з якихось інших причин", – каже Андрій Блінов, координатор експертної платформи національного банку України.

У Нацбанку уточнюють, що здати старі гроші можна в будь-який банк і отримати нові без комісії та штрафів. Це ж стосується і порваних грошей. Однак, як розповіла співрозмовниця РБК-Україна, в деяких банках вам можуть відмовити в обміні навіть купюри, яка була випущена після 2003 року.

"Дитина порвала 200-ку рівно навпіл. Прийшли міняти в Ощадбанк, кажуть, що тут 50 і 50 відсотків, а міняємо за умови збереження 55% банкноти. Але по суті їм принесли 100% купюри, але вони відмовилися, сказали, якщо було б розірвано на 55 і 45, тоді так. Причому співробітниця іншого банку сказала: "приносьте, точно поміняємо". В Ощадбанку не захотіли возитися просто", - розповідає Світлана.

Що робити? У разі відмови обміняти гроші необхідно скаржитися на гарячу лінію. Також потрібно дзвонити, якщо з вас вимагають комісію за обмін старих грошей.

Нагадаємо, що раніше українців застерегли від найбільш поширеного виду шахрайства.

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